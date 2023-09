"Dorzuć Misie" w Częstochowie. Kolejna odsłona wyjątkowej akcji w przerwie meczu Rakowa z ŁKS-em Łódź przy komplecie widzów!

PKO Ekstraklasa. Raków Częstochowa - ŁKS Łódź ONLINE

"Sold out"! Pełny stadion na meczu z ŁKS-em Łódź

W sobotnie popołudnie, o godz. 17:30 Raków Częstochowa zmierzy się w ramach 8. kolejki PKO Ekstraklasy z beniaminkiem, ŁKS-em Łódź. Kilka dni temu mistrz Polski poinformował, że na to spotkanie sprzedał wszystkie bilety. Tym samym na trybunach zasiądzie 5 500 kibiców

To piąty raz w tym sezonie, kiedy na meczu "Medalików" pojawi się komplet na trybunach. Wcześniej, w lidze, miało to miejsce w wygranym spotkaniu ze Stalą Mielec (2:0), oraz trzykrotnie w eliminacjach do Ligi Mistrzów: z Florą Tallinn (1:0), Arisem Limassol (2:1) i FC Kopenhagą (0:1). Warto odnotować, że ostatni z wymienionych meczów został rozegrany w Sosnowcu.