Mecze Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa w europejskich pucharach będą transmitowane w TVP Sport! Świetna wiadomość dla kibiców

Wszystkie mecze Legii i Rakowa w pucharach w otwartej telewizji!

To bez wątpienia duży sukces nadawcy. w poprzednich latach TVP Sport uzyskiwało prawa do meczów domowych - chociażby przed rokiem kiedy mecze Lecha Poznań w Lidze Konferencji były transmitowane w Viaplay (wszystkie spotkania) oraz właśnie w TVP Sport, jednak tylko te mecze rozgrywane przy Bułgarskiej.

Oferta z tego sezonu to zdecydowana gratka - "Puchary Czwartkowe w TVP Sport", jak reklamuje to nadawca, to z pewnością sześć ekscytujących wieczorów w tej rundzie jesiennej.