Dwa polskie kluby w Lidze Mistrzów?! To nie żart! Polska pnie się w górę w rankingu UEFA

Ostatnie lata są wyjątkowo udane dla polskich klubów w europejskich rozgrywkach. Po świetniej kampanii Lecha Poznań przed rokiem, który uzbierał wiele punktów w klasyfikacji oraz po przyzwoitych meczach naszych pucharowiczów tego lata, prognozy dla polskiej piłki są niebywałe: jeśli weźmiemy pod uwagę dwa poprzednie sezony i obecne zmagania eliminacyjne, to polska liga jest na wysokim 15. miejscu w rankingu UEFA!

Polska na 15. miejscu w rankingu UEFA? To nie jest żart

Kibicom polskich drużyn w ostatnich kilkunastu latach z pewnością zbrzydły europejskie rozgrywki. Niemalże każdego roku polskie kluby były weryfikowane przez rywali zza granicy i właściwie niemożliwym było awansować do fazy grupowej którejś z europejskich rozgrywek. Oczywiście, zdarzały się sezony wyjątkowo udane, jak na przykład kampania 2016/17, kiedy to sensacyjnie Legia Warszawa awansowała do Ligi Mistrzów. Fazę grupową zakończyła na 3. lokacie awansując tym samym do 1/16 finału Ligi Europy. To jednak był wyjątek. Polskie kluby nie dostarczyły kibicom wielu pozytywnych emocji, ale wydaje się, że ta przykra passa się skończyła. W sezonie 2021/22 Legii Warszawa ponownie udaje się wszystkich zaskoczyć i awansować do fazy grupowej Ligi Europy. Rzecz jasna rozgrywki nie tak prestiżowe, jednak awans po wyeliminowaniu m.in. Slavii Praga należy uznać za wielki wyczyn.

Drużyna wówczas prowadzona przez Czesława Michniewicza zakończyła turniej na fazie grupowej zbierając ledwie 6 punktów. Co ciekawe, te sześć oczek "legioniści" zgarnęli po dwóch pierwszych meczach - wygrywając 1;0 ze Spartakiem Moskwa i Leicester City.

Przed rokiem Lech Poznań nazbierał wielu punktów

Rok później, a wiec w sezonie 2022/23 wszystkich kibiców oczarował Lech Poznań. "Kolejorz" co prawda już w I rundzie eliminacji Ligi Mistrzów poległ z Karabachem, ale w ścieżce eliminacyjnej do Ligi Konferencji poradził sobie na tyle dobrze, że zdołał awansować jako pierwszy polski klub w historii do fazy grupowej LKE. "Kolejorz" następnie awansował do fazy pucharowej, gdzie odprawił z kwitkiem najpierw norweskie Bodoe/Glimt, a później szwedzkie Djurgarden docierając aż do ćwierćfinału. W nim lepsi byli piłkarze włoskiej Fiorentiny, ale Lech w trakcie tej europejskiej kampanii dostarczył wielu punktów dla polskiej ligi.

Jeśli taki scenariusz by się powtórzył, a więc polskie kluby znów zebrałyby dużą liczbę punktów, to Polska awansowałaby aż na

15. miejsce w rankingu UEFA. Poniżej tabela, która uwzględnia punkty z sezonu 2021/22, 2022/23 oraz z obecnego (oczka zebrane w kwalifikacjach). Obecnie natomiast, po wczorajszej aktualizacji rankingu, Polska plasuje się i tak, na przyzwoitym 22. miejscu. Oznacza ono np. tyle, że mistrz Polski z marszu mierzyłby się w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Warto jednak pójść za ciosem i postarać się awansować do pierwszej piętnastki. Poniżej tabela aktualna. Co oznaczałoby 15. miejsce dla Polski? Dwie drużyny grałyby w eliminacjach Ligi Mistrzów, jedna walczyłaby o fazę grupową Ligi Europy, a pozostałe dwie o Ligę Konferencji. Pięć polskich klubów w walce o europejskie puchary? To brzmi zacnie, natomiast nie jest to scenariusz z gatunków "niemożliwych".

Najbliższe mecze polskich klubów w walce o europejskie puchary już w przyszłym tygodniu. W środę 2 sierpnia Raków zagra rewanż z Karabachem (w pierwszym meczu lepsze były "Medaliki" 3:2), z kolei Legia, Lech i Pogoń zmierzą w czwartek 3 sierpnia ze swoimi rywalami. Raków walczy o fazę grupową Ligi Mistrzów, natomiast pozostała trójka o fazę grupową Ligi Konferencji.

