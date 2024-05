Memy o blamażu Lecha Poznań. Kto jest większym przegranym sezonu - Kolejorz czy Pogoń? Zagłosuj w sondzie

Ruch - Lech: najlepsze memy po meczu

To niewiarygodne w jaki sposób Lech zmarnował ten sezon. Zaczął od wpadki w eliminacjach Ligi Konferencji, kontynuował odpadnięciem z Pucharu Polski, a teraz podsumowuje wypisaniem się na własne życzenie z walki o mistrzostwo Polski.

Podkreślmy: Lech z najdroższą kadrą w historii powinien był tydzień temu zniwelować stratę do Jagiellonii Białystok, a dzisiaj wywrzeć na nią presję, zamieniając się miejscami co najmniej do jej meczu ze Stalą Mielec. To nie nastąpi. W przypadku wygrania na Podkarpaciu drużyna z Podlasia ucieknie na SIEDEM punktów.