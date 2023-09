Efekt "nowej miotły" w Widzewie Łódź. Daniel Myśliwiec ograł Cracovię w swoim debiucie. Kuriozalny samobój Jugasa

Widzew Łódź - Cracovia 2:0 (1:0)

Widzew Łódź wchodzi w nową erę. Na początku przerwy reprezentacyjnej z funkcji trenera został zwolniony Janusz Niedźwiedź, który rok temu wprowadził czerwono-biało-czerwonych do Ekstraklasy. Zastąpił go Daniel Myśliwiec, dla którego spotkanie z Cracovią to debiut na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

Spotkanie zaczęło się nieco leniwie, gdyż w pierwszej części spotkania kibice nie oglądali wiele dogodnych sytuacji. Ciekawie zrobiło się dopiero w 36. minucie. Fabio Nunes zakręcił na lewej stronie rywalem. Przełożył piłkę do prawej nogi, by z narożnika pola karnego wrzucić w "szesnastkę". Tam był Bartłomiej Pawłowski, który mocnym uderzeniem głową pokonał Sebastiana Madejskiego. Bramkarz miał już futbolówkę na rękach.

Po przerwie zespół z Krakowa ruszył do odrabiania strat. W 53. minucie bliski wpisania się na listę strzelców, po dośrodkowaniu Karola Knapa z rzutu rożnego, był Virgil Ghita. Kilka minut później Ibiza popełnił fatalny błąd w wyprowadzeniu piłki. Rapa ruszył na bramkę, ale z ostrego kąta przestrzelił.