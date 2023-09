Empoli z trzema Polakami w składzie zmieniło trenera. Posadę stracił Paolo Zanetti, a zastąpił go Aurelio Andreazzoli

Polacy zawalili mecz. Trener został zwolniony

Po czterech kolejkach Serie A Empoli zamyka tabelę. Doznało czterech porażek i nie zdobyło nawet jednej bramki, a straciło 12. Zanetti stracił pracę po ostatnim meczu z Romą, który przegrał aż 0:7. W spotkaniu zagrało dwóch Polaków, którzy zawalili przy dwóch bramkach.

Walukiewiecz na początku spotkania zagrał piłkę ręką w polu karnym. Przewinienie było ewidentne. Do jedenastki podszedł Paulo Dybala, który nie pomylił się w tej prostej sytuacji. W 35. minucie Bereszyński chciał wybić piłkę i trafił kolegę z zespołu. Futbolówka odbiła się od Grassi'ego, po czym wpadła do bramki. Gol samobójczy.

69-letni Andreazzoli już po raz czwarty obejmuje Empoli. To pod jego wodzą zespół w 2018 roku awansował do najwyższej klasy rozgrywkowej. Po raz ostatni w toskańskim klubie pracował w sezonie 2021/22. Choć drużyna uplasowała się na 14. miejscu, to nie przedłużono z nim umowy i zatrudniono Zanettiego.