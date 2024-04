Wojciech Szczęsny zmieni klub już tego lata! Juventus wytypował następcę Polaka, dlatego może go sprzedać

- Szczęsny na 99 proc. będzie dalej w Juventusie w przyszłym roku. Ma świetne życie w Turynie, gra we wszystkich meczach. To wielki klub, który ma szanse w dużych turniejach i na ligowe tytuły, więc nie ma powodu, żeby się przenosić. On jest tam bardzo szczęśliwy - kilka dni temu "Przegląd Sportowy" cytował Davida Lee, który reprezentuje polskiego bramkarza.