Wojciech Szczęsny odrzucił pierwszą propozycję nowej umowy od Juventusu. Media: Tyle mu zaproponowano

Wojciech Szczęsny odrzucił propozycję Juventusu

Dotychczasowa umowa polskiego bramkarza obowiązuje już tylko do 30 czerwca 2025 roku. Oznacza to, że jeszcze tylko potencjalnie rok nasz reprezentant może występować w "Starej Damie" na Allianz Stadium w Turynie. Na domiar złego Juventus już teraz mówiło się, że miał ściągnąć bramkarza, którego Szczęsny wprowadziłby do drużyny. Podobnie jak Polaka zadomowił i przygotował do gry w pierwszym składzie Gianluigi Buffon pod koniec swojej przygody w turyńskim zespole.