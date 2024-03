Erik Exposito nie dostanie lepszej oferty kontraktu od Śląska Wrocław. Odejdzie po sezonie? Jacek Magiera: Budżet nie jest z gumy

Erik Exposito rozgrywa ostatnie mecze w Śląsku Wrocław?

- Najprawdopodobniej, trzeba tu jasno powiedzieć, Erik po sezonie ze Śląska odejdzie i będzie wolnym zawodnikiem - mówi u Ćwiąkały trener Jacek Magiera i dodaje: - Dostał propozycję kontraktu, która została wstrzymana przez niego. Innej, lepszej propozycji na pewno nie dostanie. Budżet nie jest z gumy i nie możemy wywindować nie wiadomo jak listy płac , aby mieć potem problemy z płynnością finansową. Tego nie chcemy, na to też nie stać klubu, na to też ja - jako człowiek będący w szatni - nie wyrażam zgody.

Erik Exposito ma zostać "Królem Wrocławia"

Mimo ostatnio słabszej formy Exposito pozostaje liderem Śląska i najlepszym strzelcem PKO Ekstraklasy. W 25 meczach zdobył czternaście bramek i dołożył do nich trzy asysty. To jego najlepszy indywidualny dorobek w Polsce, choć do rozegrania jest jeszcze dziewięć kolejek.

- Chciałbym, żeby Erik odszedł z Wrocławia jak Król Wrocławia, czyli zdobywca korony króla strzelców, na co ma ogromne szanse oraz jako ktoś, kto po pięciu latach zdobył coś wielkiego dla Śląska - zaznacza trener Magiera.

Z polskich klubów zainteresowanie Exposito wiele razy wykazywał Raków Częstochowa. Do Wrocławia miały spływać nawet konkretne oferty. Właśnie w sierpniu zeszłego roku podawano kwotę 1 mln euro.