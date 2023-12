Erling Haaland najlepszym zawodnikiem 2023 roku według "Guardiana". Robert Lewandowski dopiero na 17. miejscu

Robert Lewandowski na 17. miejscu w rankingu najlepszych piłkarzy

Na 2. miejscu znalazł się Jude Bellingham z Realu Madryt, który jest rewelacją obecnego sezonu. Angielski pomocnik po dołączeniu do "Królewskich" wskoczył na jeszcze wyższy poziom. Podium zamyka Kylian Mbappe z PSG, który prawdopodobnie niedługo opuści ekipę z Paryża i przeniesie się właśnie do Realu.

Jak co roku w grudniu "Guardian" opublikował listę 100 najlepszych piłkarzy w minionym roku. W 2023 roku zestawienie otwiera zawodnik, który Erling Haaland z Manchesteru City. Norweg w poprzednim sezonie pobił rekord zdobytych bramek w Premier League. Zgromadził ich łącznie 36. We wszystkich rozgrywkach wystąpił 57 razy. Strzelił 56 goli i dorzucił jeszcze 9 asyst.

TOP 10 najlepszych piłkarzy w 2023 roku według "Guardiana"

Anglicy nie docenili Roberta Lewandowskiego, ale nie można powiedzieć tego samego o niemieckich kibicach. "Die Roten" mają nową gwiazdę w postaci Harry'ego Kane'a, ale fani nie zapomnieli o "Lewym". Polak został wybrany go do najlepszej "jedenastki" Bundesligi. 35-letni napastnik jest wymieniany wśród wielkich legend. Co ciekawe, w składzie znalazło się tylko trzech zawodników spoza Niemiec - Robben, Ribery i właśnie Lewandowski.

"Jedenastka" Bundesligi: