Ernest Muci z Legii Warszawa wzbudził zainteresowanie klubu z Premier League. "Wojskowi" mogą zarobić kilka milionów euro

Ernest Muci w Premier League?

Ernest Muci to jeden z najlepszych młodych piłkarzy w PKO Ekstraklasie. Zawodnik Legii Warszawa przyszedł do klubu w lutym 2021 roku z KF Tirana za 500 tysięcy euro. Ofensywny gracz bardzo szybko zaczął się wyróżniać w pierwszym zespole. Jego drybling i przebojowość przykuły uwagę Celty Vigo latem 2022 roku, ale ostatecznie do transferu nie doszło.

Fabrizio Romano informuje, że Muci znalazł się na celowniku innego znanego klubu. Mowa o Fulham, czyli zespole z Londynu, który na co dzień gra w Premier League. Wspomniana ekipa znajduje się obecnie na 12. miejscu z dorobkiem 18 punktów. Czy Anglicy dostrzegli talent Albańczyka po meczach z Aston Villą, w których strzelił aż trzy bramki?