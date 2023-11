Fame MMA. Kim jest Greg, rywal Adriana Polaka? Grał w Spójni Sadlinki, jest kibicem Legii Warszawa i ulubieńcem Twittera

Fame MMA. Greg kontra Adrian Polak

Adrian Polak anonsując swoją walkę stwierdził, że jego rywalem będzie anonim, przez którego jest stale obrażany. Społeczność Twittera od razu zgadła o kogo chodzi. Federacja Fame MMA potwierdziła plotki w poniedziałek 6 listopada, ogłaszając pełną listę walk podczas nadchodzącej gali. W czwartej, w formule K1 (małe rękawice) zobaczymy Grega i Polaka.

Kim jest Greg? W świecie freak fightów to postać póki co anonimowa. Występował już wprawdzie w studiach przed konkretnymi galami, ale nigdy nie miał okazji wejść jeszcze do klatki i się w niej sprawdzić. Debiut przypada na walkę z Adrianem "Polakiem" Polańskim (bilans 8-3-0).

- Potwierdzam. To ja jestem na tyle odważny, że walczę z Adrianem Polakiem. Nie wiem, co mi strzeliło do głowy. Teraz zaczynam wątpić w ten swój głupi pomysł. Mam nadzieję, że nie dojdzie do f2f, bo jeszcze Adrian wytarga mnie za uszy i nie dojdzie do walki.