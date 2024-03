Barcelona przebadała Lewandowskiego po zgrupowaniu reprezentacji. Oto wynik!

Robert Lewandowski gotowy na kolejne mecze Barcelony

Każdy kto choć trochę śledzi Barcelonę wie, że kataloński klub lubi mieć pełną kontrolę nad wracającymi zawodnikami ze zgrupowań reprezentacji i wykonuje - zwłaszcza w przypadku największych gwiazd drużyny - szereg testów, które mają określić czy wrócili faktycznie w takim stanie jak opuszczali klub na kilkutygodniowe zgrupowanie swojej drużyny narodowej. Tym razem zdecydowano się w katalońskiej drużynie przebadać dokładnie Roberta Lewandowskiego.

Polak zagrał ponad dwieście minut (!) w dwóch meczach. Naturalnym było - jak informowało "Mundo Deportivo" - przebadanie go pod względem przemęczenia i ewentualnego urazu, który mógłby wykluczyć go z nadchodzących rywalizacji katalońskiego zespołu. Ostatecznie Barcelona dmuchała na zimne, gdyż wyniki były jednoznaczne. I Polak będzie mógł jak najlepiej się przygotować do ligowych potyczek czy tych w Lidze Mistrzów z Paris Saint-Germain, które nadchodzą wielkimi krokami.