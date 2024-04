FC Barcelonie należał się rzut karny w meczu Ligi Mistrzów z PSG. Sędziowie nie mają wątpliwości

Barcelonie należał się rzut karny

FC Barcelona awans do półfinału miała na wyciągnięcie ręki. Do 29. minuty wszystko było pod kontrolą, gdyż mistrz Hiszpanii miał aż dwie bramki przewagi nad ekipą z Paryża. Punktem zwrotnym okazała się czerwona kartka dla Araujo za DOGSO, czyli faul na zawodniku, który wychodził na czystą pozycję strzelecką. PSG szybko strzeliło gola kontaktowego, ale wyższy bieg wrzuciło dopiero w drugiej połowie.

W 54. minucie pięknym strzałem sprzed pola karnego popisał się Vitinha . Kilka minut później rzut karny na gola zamienił Kylian Mbappe . PSG wygrywało 3:1, a to oznaczało, że ekipa ze stolicy awansuje dalej.

Do kontrowersyjnej sytuacji pod bramką PSG doszło w 64. minucie, kiedy Guendogan upadł w polu karnym. Sędzia był całkiem dobrze ustawiony, dlatego bez wahania ocenił sytuację - niemiecki pomocnik symulował, dlatego należy mu się żółta kartka. Powtórki pokazały, że były gracz Manchesteru City został delikatnie zahaczony przez Vitinhę, co wybiło go z rytmu. FC Barcelonie należała się jedenastka.