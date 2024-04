Fernando Santos zwolniony z Besiktasu. Były selekcjoner reprezentacji Polski wytrzymał cztery miesiące

Fernando Santos znowu zwolniony

Fernando Santos w reprezentacji Polski wytrzymał dziewięć miesięcy. Został zatrudniony w styczniu 2023 roku, a we wrześniu Cezary Kulesza musiał go zwolnić, gdyż Biało-Czerwoni radzili sobie pod jego wodzą fatalnie.

Po czterech miesiącach pracy Fernando Santos w końcu został zwolniony. Jego średnia punktowa to 1,56, a to oznacza, że poprawił się tylko o sześć setnych w porównaniu do reprezentacji Polski. Turecki klub poprowadził w 16 meczach we wszystkich rozgrywkach.