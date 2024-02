Filip Szymczak z Lecha Poznań w Turbokozaku. Jak sobie poradził napastnik "Kolejorza"? [WIDEO]

Filip Szymczak w Turbokozaku

Filip Szymczak to jedyna zdrowa "dziewiątka" w składzie Lecha Poznań. Mikael Ishak cały czas dochodzi do siebie po urazie. Artur Sobiech jeszcze przed startem rundy wiosennej nabawił się kontuzji, która wykluczyła go na kilka miesięcy. Szymczak w obecnym sezonie Ekstraklasy ma na swoim koncie trzy bramki i dwie asysty. Niezbyt imponujący wynik, dlatego kibice zdziwili się, że "Kolejorz" w zimowym okienku nie poszukał dodatkowego napastnika.

Filip Szymczak został zaproszony przez Bartosza Ignacika do popularnego Turbokozaka, czyli programu, w którym piłkarze biorą udział w różnych konkurencjach. - Zanim powołanie do pierwszej reprezentacji, zanim wizyty w zakładach pracy, najpierw występ w Turbokozaku - zażartował na początku prowadzący.

Jak poradził sobie zawodnik Lecha Poznań? 21-latek miał małe problemy z wykorzystywaniem sytuacji "sam na sam", ale perfekcyjnie poradził sobie ze strzelaniem rzutów karnych. Nawet udało mu się zdobyć bramkę z szalikiem na oczach w kategorii "karny w ciemno". Łącznie piłkarz "Kolejorza" uzbierał 378 punktów.