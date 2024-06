Filipa Rejczyka z Legii Warszawa chce cała Ekstraklasa, ale "Wojskowi" na nim nie zarobią! Pomocnik na radarze Śląska Wrocław

Filip Rejczyk może odjeść z Legii Warszawa za darmo

Filip Rejczyk pierwsze kroki w futbolu stawiał w Stali Mielec, ale bardzo szybko został dostrzeżony przez Legię Warszawa, dlatego dołączył do akademii stołecznego klubu. Latem 2022 roku został przeniesiony do rezerw "Wojskowych", które grają w 3. lidze. Od stycznia 2023 roku trenował z pierwszym zespołem Legii. W Ekstraklasie do tej pory zagrał w sześciu spotkaniach, w których nie udało mu się strzelić gola, ani zanotował asysty.

Dokładnie rok temu Marek Wawrzynowski z "Przeglądu Sportowego" poinformował, że Rejczyk znalazł się na radarze Interu Mediolan, Sevilli oraz... Realu Madryt. Włosi i Hiszpanie bacznie obserwują młodego pomocnika. Dziennikarz dodał jednak, że "Wojskowi" nie będą spieszyli się ze sprzedażą swojego talentu, gdyż niedawno stracili kilku zdolnych piłkarzy z rocznika 2007. Faktycznie tak było - Rejczyk sezon 2023/24 spędził w Legii, ale niedługo może się to zmienić.