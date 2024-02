Fortuna Puchar Polski. Daniel Myśliwiec, trener Widzewa Łódź o najbliższym rywalu: Nie traktuję Wisły jak pierwszoligowca

Fortuna Puchar Polski. Daniel Myśliwiec z pokorą o rywalu

Puchar Polski to nie były w ostatnich latach ulubione rozgrywki Widzewa. Łodzianie tylko raz sięgęli po to trofeum (w 1985 r.), a ostatnio najczęściej odpadali na wstępnych etapach rywalizacji. W tym sezonie jest jednak inaczej i po wyeliminowaniu Concordii Elbląg (4:0), Wisły Puławy (4:1) oraz Stali Mielec (2:1) klub z Łodzi po raz pierwszy od 2003 roku znalazł się "ósemce".

Skupiając się na środowym spotkaniu przyznał, że piłkarze uwielbiają grać co trzy dni, bo – jak żartował - wtedy nie muszą trenować. "Zawodnicy może nie będą świeżutcy, ale mecz to zupełnie inne emocje, żeby realizować siebie i pokazywać swoje umiejętności. Terminarz jest wyjątkowo nieprzychylny temu, żebyśmy dali trzy widowiska na równym poziomie z rzędu, ale jesteśmy gotowi do rywalizacji bez względu na to. Musimy odpowiednio wejść w mecz, złapać rytm i nie będziemy mieli problemów" – przyznał.

- Nie myślimy o tym, co będzie później. Mamy przed sobą jeden najbliższy mecz i tylko to się liczy. W stawce jest osiem zespołów, za trzy dni będą cztery. Nawet jeżeli kogoś byśmy sobie życzyli wylosować, to nie mamy takiej mocy, żeby przewidywać przyszłość

Oba zespoły wystąpią w Krakowie osłabione. W Wiśle kontuzji doznał m.in. Hiszpan Miki Villar, a w Widzewie nie mogą grać Czech Marek Hanousek, Łotysz Andrejs Ciganiks , Chorwat Mato Milos i Albańczyk Juljan Shehu . Do treningów na pełnych obrotach wrócili za to Niemiec Sebastian Kerk i Ernest Terpiłowski .

- Obaj mogą funkcjonować w treningu, są gotowi do rywalizacji, a jedyną kwestią jest, czy to odpowiedni moment, żeby zaliczyli minuty. Nowi gracze też są w pełni gotowi. Czy dostaną szansę? Najpierw podzielę się tym z nimi samymi. My musimy robić wszystko, żeby dobrze rozpocząć mecz, później go kontynuować, a w końcówce być gotowym na każdy scenariusz

– powiedział Myśliwiec.

"Biała Gwiazda" jest jedynym pierwszoligowcem w gronie ćwierćfinalistów, ale to bardzo utytułowany klub, 13-krotny mistrz kraju i kandydat do awansu do ekstraklasy. W obecnych rozgrywkach PP Wisła dotychczas rozgrywała wszystkie pojedynki na swoim stadionie. Najpierw wyeliminowała Lechię Gdańsk (2:1), potrzebując do tego dogrywki. W dwóch kolejnych rundach pokonała przekonująco Polonię Warszawa (3:0) oraz Stal Rzeszów (4:1).

Mecz w Krakowie rozpocznie się w środę o godz. 20.30.

(PAP)