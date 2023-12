Fortuna Puchar Polski. Pogoń Szczecin wygrała z Górnikiem Zabrze. "Portowcy" w kolejnej rundzie

Fortuna Puchar Polski. Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 2:1 (0:0)

Do końca pierwszej połowy utrzymywał się bezbramkowy remis, choć to gospodarze o wiele więcej razy gościli w polu karnym przyjezdnych. Świetne okazję na trafienie otwierające mieli także Olaf Korczakowski oraz Fredrik Ulvestad . W obu tych przypadkach górą był 30-letni golkiper.

Bramka Kamila Grosickiego, szybkie wyrównanie gości

Długo na tablicy widniał wynik remisowy. Ostatecznie w drugiej połowie w 73. minucie bramkę na wagę awansu do następnej rundy zdobył nie kto inny jak - Kamil Grosicki . Reprezentant Polski dopadł do odbitej piłki w polu karnym Górnika Zabrze i piekielnie mocnym strzałem pokonał fenomenalnie spisującego się we wtorkowym meczu Szromnika.

W ostatniej minucie regulaminowego czasu gry podopieczni Jana Urbana zdołali wyrównać stan rywalizacji. Po strzale głową jednego z graczy przyjezdnych, który wylądował na słupku do piłki dopadł Sebastian Musiolik. Polski napastnik z zimną krwią wbił futbolówkę do pustej bramki. Górnik doprowadził do remisu, który jeszcze trzyma ich w grze o ćwierćfinał. Dodatkowe 30 minuty zadecyduje kto przejdzie do kolejnej fazy.