Fortuna Puchar Polski. Znamy pary I rundy. Jest kilka szlagierów! Rezerwy Legii zagrają z Ruchem, derbowa rywalizacja w Katowicach

Wyjątkowa edycja Pucharu Polski

Zasady obowiązujące w Pucharze Polski

Warto dodać, że zasady w krajowym pucharze nie zmieniły się względem lat poprzednich. Każda drużyna jest zobowiązana do wystawienia co najmniej jednego młodzieżowca - piłkarza z rocznika 2002 roku lub młodszego. Taki zawodnik musi przebywać na boisku, inaczej niż w przypadku meczów Ekstraklasy, gdzie liczone są minuty piłkarzom o statusie "młodzieżowca" i sumowane są one z końcem sezonu.