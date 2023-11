Fredrik Ulvestad obejrzał czerwoną kartkę w meczu Puszcza Niepołomice - Pogoń Szczecin. Norweg zagotował się w tunelu. "F*** shit"

Mecz Puszcza - Pogoń. Czerwona kartka dla Ulvestada

To jednocześnie pierwsza rysa na wizerunku Ulvestada. Do tej pory 31-latek grał bez zarzutu. Co więcej, kibice Pogoni bardzo doceniali go za pracę w środku pola. Tym bardziej że po bramce zdobył przeciw Lechowi Poznań (5:0) i Ruchowi Chorzów (3:0). Na jego koncie widnieją też trzy asysty.