Kamil Grosicki błysnął na oczach Michała Probierza. Selekcjoner reprezentacji Polski przyjechał na mecz Puszcza Niepołomice - Pogoń Szczecin

Mecz Puszcza - Pogoń. Gol Kamila Grosickiego

Wczoraj Probierz odwiedził Gliwice , by obejrzeć w akcji Piast na tle Korony Kielce (0:0). Zagrali m.in. powołany przez niego w październiku Patryk Dziczek i środkowy obrońca kadry do lat 21, Ariel Mosór.

W czwartek (9 listopada) poznamy listę powołanych do reprezentacji na mecze z Czechami w eliminacjach Euro 2024 i towarzyski z Łotwą. Do tego czasu selekcjoner Probierz oraz jego najbliżsi współpracownicy rozjechali się po Polsce, ale i zagranicy, żeby wytypować jak najmocniejszą kadrę.

W trudnych chwilach Pogoń może jednak liczyć na Grosickiego. To on w 61 minucie skorzystał na błędzie Łukasza Sołowieja i trafił do pustej siatki. Tydzień temu dzięki "Turbo" udało się natomiast odwrócić wynik z Jagiellonią Białystok (2:1).

Przeciw Puszczy Grosicki zszedł z boiska w 75 minucie. Na ostatni kwadrans wszedł za niego Mariusz Fornalczyk. Chwilę po tej zmianie padła bramka na 2:0.

Powołanie do kadry dla Grosickiego wydaje się formalnością. To skrzydłowy - mimo zaawansowanego wieku - w wysokiej formie. W trwającej rundzie strzelił w sumie 7 goli i zapisał 7 asyst we wszystkich rozgrywkach.