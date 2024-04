Gdzie obejrzeć mecz Górnik - Śląsk? Transmisja i stream w internecie z niedzielnego hitu PKO Ekstraklasy za darmo

Transmisja z meczu Górnik - Śląsk. Nawet w TVP 2

Do piątku organizatorzy sprzedali przeszło 15 tys. biletów. Śląsk przystąpi do meczu znając wynik Jagiellonii z Cracovią. O co zagra z Górnikiem? Istnieją trzy scenariusze. Może utrzymać dwupunktową stratę, zrównać się dorobkiem albo nawet wskoczyć na fotel lidera, o ile wygra, a na Podlasiu zapunktują Pasy.

Decyzją PZPN zagwiżdże sędzia Szymon Marciniak z Płocka. Śląsk wystąpi w Zabrzu bez swojego kapitana. Lider strzelców czyli Erik Exposito musi pauzować za kartki. W Górniku z tego samego powodu nie ujrzymy Daniego Pacheco.

Transmisja z Górnik - Śląsk w TVP 2 i TVP Sport w paśmie otwartym. Komentują Maciej Iwański i Robert Podoliński. Studio od godziny 16:35 poprowadzi Jacek Kurowski. Jego gośćmi będą Marcin Żewłakow, Jakub Wawrzyniak, a reporterami Maciej Barszczak i Patryk Ganiek.