Gdzie oglądać mecz Cracovia - ŁKS Łódź? Transmisja w telewizji oraz stream w internecie

Mimo słabych wyników w ostatnich tygodniach, faworytem spotkania wydaje się być Cracovia. "Pasy" w tym roku kalendarzowym przejęły od Piasta miano "króla remisów". Cztery z siedmiu spotkań z udziałem podopiecznych Jacka Zielińskiego kończyło się podziałem punktów. Przed tygodniem krakowska drużyna gładko przegrała na wyjeździe z Pogonią Szczecin 1:3.

- To mecz-pułapka. Grasz z ostatnim zespołem w tabeli, wszyscy dopisują ci punkty... Raków sobie dopisywał, a tylko punkt uratował w ostatniej akcji meczu, Legia nie wywiozła z Łodzi kompletu punktów. ŁKS postraszył też Pogoń w Szczecinie. Gra na luzie i wiele rzeczy mu wychodzi, bo gra bez nadmiernej presji. Nie patrzymy na to, że gramy z outsiderem, chcemy narzucić swoje warunki, by kibice byli ukontentowani - powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej trener Cracovii.