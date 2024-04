Zapowiedź 27. kolejki Ekstraklasy. Dwa wielkie hity w niedzielę. Półfinaliści Pucharu Polski zagrają z Lechem i Legią

27. kolejka PKO Ekstraklasy. Lech - Pogoń, Legia - Jagiellonia

Teraz całą uwagę mogą skupić na rywalizacji ligowej. Do niedzielnego meczu w Warszawie , który rozpocznie się o godz. 17.30, przystąpią nieco zmęczeni pucharową potyczką. Na pewno jednak mają piłkarskie argumenty, żeby skutecznie powalczyć z Legią. Lider wygrał trzy ostatnie mecze ligowe, strzelając w nich łącznie 11 bramek. Aż sześć - w poprzedniej kolejce z ostatnim w tabeli ŁKS Łódź.

Piąta obecnie w tabeli Legia (44 pkt) też ostatnio wyraźnie "odżyła". Wygrała dwa kolejne mecze po 3:1 - u siebie z Piastem Gliwice i na wyjeździe z Górnikiem Zabrze . Szczególnie to drugie zwycięstwo, w spotkaniu z dobrze spisującym się od wielu tygodni rywalem, bardzo poprawiło nastroje w ekipie wicemistrzów Polski.

- Jestem szczęśliwy, ponieważ to bardzo ważna wygrana, druga z rzędu. Zespół prezentuje się dobrze. Możemy w dobrych nastrojach przygotowywać się do kolejnego meczu - przyznał wówczas trener Legii Kosta Runjaić.

W niedzielę ciekawie powinno być również w rozpoczynającej się o 15.00 rywalizacji czwartego Lecha (45) z szóstą Pogonią (44), podbudowaną środowym awansem do finału PP.

Wicelider Śląsk, który w 2024 roku odniósł tylko jedno zwycięstwo, podejmie w sobotni wieczór trzynastą Wartę Poznań. Najbliższą kolejkę rozpocznie w piątek o godz. 18.00 mecz Cracovii z ŁKS Łódź. "Pasy" w tabeli są dopiero czternaste (28 pkt), więc spotkanie z zamykającym zestawienie beniaminkiem to teoretycznie idealna okazja na poprawienie dorobku punktowego. Natomiast dla podopiecznych Marcina Matysiaka (17 pkt) to chyba już ostatni dzwonek, żeby włączyć się do walki o utrzymanie. Wieczorem tego dnia jedenasty Radomiak, osłabiony z powodu licznych kontuzji i kartek, zagra u siebie z broniącym tytułu, trzecim w klasyfikacji Rakowem Częstochowa (45 pkt).