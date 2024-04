Gdzie oglądać mecz Jagiellonia Białystok - Cracovia? Transmisja w telewizji oraz stream w internecie

Plan transmisji 28. kolejki PKO Ekstraklasy. Hitem Raków - Legia, mecz Górnik - Śląsk w TVP na dwóch kanałach

- Chciałbym, by zespół atakował, nie można się cały czas bronić. Chciałbym, by u siebie potrafił zdominować przeciwnika. Taktyczna intensywność jest istotna, proces budowy będzie trwał. Musimy podejmować decyzje, jakie będą potrzebne drużynie. Musimy zagwarantować sobie skuteczne granie. Wizja gry jest jasna, w takim miejscu jesteśmy, musimy dobrze tym zarządzić. Docelowo za 3 – 4 miesiące chciałbym, by była intensywność w każdej fazie meczu. Chciałbym, byśmy mieli dobrą jakość piłkarska, nie będziemy się cały mecz bronić - tłumaczył nowy trener Cracovii Dawid Kroczek.