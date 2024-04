Gdzie oglądać mecz Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin? Transmisja w telewizji oraz stream w internecie

Gdzie oglądać mecz Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin?

Białostoczanie po ostatniej wygranej na wyjeździe z Zagłębiem Lubin powiększyli swoją przewagę w tabeli nad drugim Śląskiem Wrocław do 4 punktów, więc nawet przy porażce w którymś z następnych meczów, zachowają fotel lidera PKO Ekstraklasy . Jaga będzie musiała się sporo napocić, by ta przegrana nie przyszła już w najbliższy piątek, bo naprzeciw stanie bardzo wymagający przeciwnik.

Zespół Pogoni przyjedzie do Białegostoku bardzo podrażniony. W ostatniej kolejce podopieczni Jensa Gustafssona niespodziewanie ulegli na własnym obiekcie Piastowi Gliwice i lider tabeli odskoczył im na odległość 8 "oczek". Dodatkowo gracze Pogoni chcieliby wybrać, by w dobrych nastrojach pojechać do Warszawy, bo już w czwartek, 2 maja zagają w finale Fortuna Pucharu Polski na PGE Narodowym z pierwszoligową Wisłą Kraków.