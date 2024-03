Gdzie oglądać mecz Korona Kielce - Pogoń Szczecin? "Portowcy" chcą wrócić na zwycięski szlak

"Złocisto-Krwiści" tylko w pierwszym meczu tego roku mogli cieszyć się ze zdobycia 3 punktów po ograniu u siebie ŁKS-u Łódź. Następne 5 spotkań to zaledwie 2 zdobyte punkty. Dodatkowo kielczanie odpadli z rozgrywek Fortuna Pucharu Polski po porażce w ćwierćfinale z Jagiellonią Białystok. Kibiców kieleckiego klubu mogą martwić nie tylko wyniki, ale i bardzo słaba gra ich ulubieńców. Na razie ciężko szukać pozytywów w tym roku dla Korony.

- Dalibor Takać w piątek wyszedł na trening, nie ma żadnego bólu. Myślę, że na mecz będzie do naszej dyspozycji. Co do Bartka Kwietnia, czekamy. Z każdą godziną jest lepiej. Był mocny uraz karku, Bartek niefortunnie upadł na treningu. Zobaczymy, jak będzie w sobotę - powiedział o problemach zdrowotnych swoich zawodników szkoleniowiec Korony Kielce, Kamil Kuzera.