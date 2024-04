Gdzie oglądać mecz Korona Kielce - Radomiak Radom, czyli pierwsze spotkanie 29. kolejki PKO Ekstraklasy?

- Tak nam się ułożył terminarz, że mamy szybko okazje, aby zamazać to niekorzystne wrażenie, które pozostawiliśmy w Łodzi, bo już w piątek zagramy mecz derbowy z Koroną. Dobrze zdajemy sobie sprawę, że jest to najważniejsze spotkanie dla naszych kibiców, bo gdy jest ogłaszany terminarz, to oni w pierwszej kolejności patrzą, kiedy jest mecz z Koroną. Rozmawialiśmy z zespołem jak to spotkanie jest istotne. Będziemy w stu procentach skoncentrowani, aby pokazać się z jak najlepszej strony - tłumaczył Maciej Kędziorek na konferencji prasowej przed meczem z Koroną.