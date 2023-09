Genialna oprawa Legii Warszawa na meczu z Aston Villą. "Welcome To The Jungle". Anglików przywitał wielki goryl z czerwonymi oczami Jacek Czaplewski

Ultrasi Legii Warszawa przedstawili kolejną oprawę, o której będzie się rozpisywać cały świat. Anglików z Aston Villi na meczu Ligi Konferencji powitał wielki goryl z tytułem utworu "Welcome To The Jungle" rockowej grupy Guns N’ Roses. Zobaczcie zdjęcia i nagrania z Łazienkowskiej.