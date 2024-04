Rosyjskie kluby wykluczone z europejskich pucharów w sezonie 2024/25. To duże ułatwienie dla mistrza Polski

Rosyjskie kluby wykluczone z europejskich pucharów

Łatwiejsza droga mistrza Polski do fazy grupowej Ligi Konferencji

To oznacza właściwie prostą drogę minimum do Ligi Konferencji. Wystarczy bowiem przejść tylko jedną rundę do najcenniejszych rozgrywek klubowych na Starym Kontynencie, aby zapewnić sobie udział w trzecich, co do ważności rozgrywek spod egidy UEFA. Jest więc o co grać. Raków Częstochowa, czyli ostatni mistrz Polski na grze w fazie grupowej Ligi Europy zarobił około 5 milionów euro.