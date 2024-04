Sebastian Szymański z kolejną asystą w dwumeczu z Olympiacosem w Lidze Konferencji. Trener nie dał Polakowi dotrwać do karnych

Fenerbahce - Olympiacos 1:0 (3:3)

Fenerbahce zmagania ćwierćfinałowe Ligi Konferencji rozpoczęło od porażki na wyjeździe w Grecji z Olympiacosem Pireus. Rozmiar klęski mógł być dużo wyższy, gdyż w pewnym momencie drużyna z Polakiem w składzie przegrywała 0:3 . Co nas jednak mogło cieszyć w drugiej połowie pozytywny impuls dał Sebastian Szymański , który zanotował wówczas asystę i turecki klub zaczął już wtedy odrabiać stratę do Greków. Ostatecznie skończyło się na porażce 2:3 .

- Co nas szczególnie cieszy to po mądrym podaniu Sebastiana Szymańskiego. Asysta w pierwszym spotkaniu, teraz asysta w meczu rewanżowym, ale też trzeba docenić w głównej mierze ten strzał - fantastycznie ułożył stopę Irfan Can Kahcevi - opisywali tę sytuację komentatorzy prowadzący to spotkanie na antenie Viaplay.