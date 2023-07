Górnik Zabrze - Radomiak Radom na żywo w TV i online. Gdzie oglądać mecz "czarnego konia" Ekstraklasy? TRANSMISJA STREAM LIVE [23.07.2023]

Górnik Zabrze - Radomiak Radom. Gdzie oglądać mecz PKO Ekstraklasy?

Dużo po Górniku obiecuje sobie właśnie były prezes PZPN. - Czarny koń? Dla mnie Górnik - napisał w piątek na Twitterze Zbigniew Boniek. - Wszystkim życzę świetnej formy, zdrowia, pięknych bramek i wspaniałych zwycięstw. Mistrzem będzie ktoś z trójki (Legia, Lech, Pogoń). Miłego sezonu i Forza Widzew - dodał w innym wpisie.

Górnik do sezonu przygotowywał się w Austrii. Zagrał kilka sparingów z drużynami z Niemiec. Stracił w nich aż 17 bramek. Najdotkliwsza okazała się porażka z Schalke - 0:5. Według trenera Jana Urbana do samych wyników nie ma co się przywiązywać, bo zespół miał w nogach ciężkie treningi. Zagrało też wielu piłkarzy - w tym sporo młodzieżowców.