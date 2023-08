Górnik Zabrze - Widzew Łódź ONLINE. Czas na hit 5. kolejki PKO Ekstraklasy. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Górnik Zabrze - Widzew Łódź ONLINE

Jan Urban, trener Górnika Zabrze: Należy zagrać lepiej, niż w poprzednim meczu i my do tego właśnie dążymy. Wyniki już się poprawiły, jest lepiej, jak po dwóch pierwszych spotkaniach. Aby ocenić nasz zespół, trzeba jednak zaczekać na powrót wszystkich zawodników. Wtedy będziemy mogli powiedzieć o Górniku w konkretnym ustawieniu i składzie.

Górnik Zabrze z pewnością do tego starcia podejdzie z chęcią walki o komplet. Byłaby to pierwsza wygrana podopiecznych trenera Jana Urbana u siebie - na inaugurację bowiem zabrzanie polegli z Radomiakiem Radom 0:2, a dwa tygodnie temu bezbramkowo zremisowali z Piastem Gliwice. Dziś czas na pierwsze trzy punkty przed własnymi trybunami.

Janusz Niedźwiedź, trener Widzewa Łódź:Czy wygrane derby z ŁKS dał nam więcej pewności? Wielokrotnie powtarzałem, że do wygranego czy przegranego meczu wracamy tylko dzień po nim, gdy go analizujemy, pokazujemy dobre rzeczy oraz te, na które trzeba zwrócić uwagę. Rozpamiętywanie tego, co było jest traceniem czasu i energii. Mamy na tyle świadomych zawodników, że też o tym wiedzą. Liczy się tylko to, co dziś i jutro, żeby zagrać dobre spotkanie oraz przywieźć do Łodzi trzy punkty.

Rozjemcą meczu Górnik - Widzew będzie Damian Kos, z Wejherowa. Z kolei Marek Arys i Dariusz Bohonos będą mu asystować na liniach. Tomasz Wajda wcieli się w rolę sędziego technicznego, a przed monitorami VAR zasiądą Szymon Marciniak oraz Daniel Stefański.