Serge Gnabry doznał urazu w meczu Ligi Mistrzów Real Madryt - Bayern Monachium. Diagnoza jak wyrok!

Gwiazda Bayernu wypadnie z Euro 2024? Diagnoza jak wyrok!

Serge Gnabry w środę z Realem Madryt doznał kontuzji już w pierwszej połowie półfinałowego starcia na Santiago Bernabeu. Zmienił go późniejszy strzelec jedynego gola dla Bawarczyków - Alphonso Davies.

Jednak co ze stanem zdrowia niemieckiego skrzydłowego, który był awizowany do kadry "Die Mannschaft" na zbliżające się Euro 2024? Okazuje się, że uraz jest o wiele poważniejszy niż się wydawało. Diagnoza w sprawie skrzydłowego brzmi jak wyrok i może to być kolejny piłkarz, który nie pojedzie na duży turniej reprezentacyjny.