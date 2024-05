Gdzie oglądać mecz Jagiellonia Białystok - Korona Kielce? Lider podrażniony po ostatniej klęsce. Transmisja w telewizji oraz stream

Gdzie oglądać mecz Jagiellonia Białystok - Korona Kielce?

Jagiellonia w poprzedniej kolejce niespodziewanie uległa Stali Mielec (2:3). Bramki dla pełniących w tym spotkaniu rolę gospodarzy zdobywali między innymi Łukasz Gerstenstein, Mateusz Matras oraz Ilja Szkurin. Dla lidera najwyższej klasy rozgrywek honor starali się ratować i jednocześnie doprowadzić do wyrównania Nene oraz Afimico Pululu.

Tym samym przewaga "Jagi" nad drugim Śląskiem Wrocław stopniała w tabeli do dwóch punktów. WKS będzie z pewnością liczył na kolejne wpadki "Dumy Podlasia", choć sam musiałby je skrupulatnie wykorzystywać i zgarniać praktycznie pełną pulę już do końca sezonu. Wkraczamy w taki moment, że nie ma już miejsca na wpadki. Przegrywasz - tracisz szansę na mistrzostwo.

Korona Kielce z kolei jest po przeciwnej stronie bieguna tegorocznej tabeli. Drużyna z województwa świętokrzyskiego walczy o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ekipa Kamila Kuzery do bezpiecznego miejsca traci jeden punkt. Choć terminarz do końca sezonu wydaję się trudny. Najpierw stosunkowo łatwiejsze zadanie z Ruchem Chorzów, a potem wyjazd do stolicy wielkopolski na pojedynek z Lechem Poznań.

Jednocześnie muszą liczyć na to, że Puszcza Niepołomice w dwóch meczach również straci punkty. Inaczej - to beniaminek z małopolski utrzyma się w PKO Ekstraklasie. Walka zapowiada się, więc pasjonująco zarówno na górze, jak na dole tabeli.