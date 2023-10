Historyczny rekord frekwencji i zysków stadionu Parken w Kopenhadze

W całym ubiegłym roku sprzedaliśmy rekordowe wtedy 756 tysięcy biletów, a teraz podczas dziesięciu miesięcy przekroczyliśmy już milion, a do końca roku mamy już wyprzedane na dwa mecze FC Kopenhaga w Lidze Mistrzów, jeden reprezentacji w listopadzie ze Słowenią i cztery naszej ligi

- powiedział dyrektor stadionu Jacob Lauesen.

W obliczeniach uwzględniono bilety na mecze piłkarskie i koncerty muzyczne.

Stadion, posiadający miejsca siedzące dla 38 tysięcy widzów, został zbudowany w miejscu starego obiektu z 1911 roku i został oddany do użytku w 1992 roku. Kosztował 640 milionów koron duńskich, co odpowiada według dzisiejszego kursu 85 mln euro. Jego budowa była drugim największym i najdroższym projektem w Danii po oddanym do użytku w 2000 roku moście nad cieśniną Oeresund łączącym Kopenhagę z Malmoe.