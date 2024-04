Ilja Szkurin latem odejdzie ze Stali Mielec. Jaką kwotę uda się otrzymać za gwiazdę PKO Ekstraklasy? Prezes chciał 2,5 mln euro Jakub Maj

Andrzej Szkocki/Polska Press

Ilja Szkurin od samego początku swojej przygody w Stali Mielec błyszczy. Napastnik z Białorusi to najlepszy zawodnik swojego zespołu, ale możemy zaryzykować stwierdzenie, że załapie się także do TOP 3 całej ligi. Niestety już za kilka tygodni może odjeść z ekipy z Podkarpacia. Transfer dojdzie do skutku, jeśli na stole pojawi się odpowiednia oferta.