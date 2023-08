Jacek Góralski nazwany "parodystą" przez eksperta, bo chce dołączyć do Wieczystej. Piłkarz zareagował w mediach społecznościowych

Jacek Góralski wraca do Polski

W ostatnich tygodniach w mediach głośno jest o powrocie do Polski dwóch doświadczonych zawodników. Kamil Glik niedługo podpisze kontrakt z Cracovią. Wszystko wskazuje na to, że Jacek Góralski dołączy do Wieczystej Kraków.

Taki transfer budzi bardzo duże kontrowersje w internecie. Góralski we wrześniu skończy 31 lat. Ostatni sezon nie był dla niego udany. Środkowy pomocnik ku zaskoczeniu większości kibiców przeszedł do Bochum - zespołu, który gra w Bundeslidze. Niestety kontuzja na początku sezonu, ale także słaba forma sprawiły, że "Góral" zagrał tylko cztery mecze w niemieckim klubie.

Obecnie pomocnik jest bez klubu. Sporo mówiło się o tym, że Góralski dostał propozycje od Wisły Kraków i Cracovii. Wygląda na to, że 30-latek podpisze kontrakt z innym krakowski klubem - Wieczystą. To nie spodobało się Romanowi Kołtoniowi, który skrytykował takie posunięcie byłego reprezentanta Polski w programie na kanale "Meczyki".