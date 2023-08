Jagiellonia Białystok - Widzew Łódź ONLINE. Kolejne ligowe emocje! Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO! [4.08.2023]

PKO Ekstraklasa. Jagiellonia Białystok - Widzew Łódź ONLINE

Widzew będzie chciał pokazać, że mecz w Szczecinie to jednorazowy wypadek przy pracy i kontynuować zwycięski szlak. Czy Jagiellonia na to pozwoli? Zobaczymy już w piątek o godz. 18:00 .

Trudno wskazać jednak faworyta piątkowego starcia. Wydaje się, że delikatną przewagę może mieć Jagiellonia, która będzie przystępować po zwycięskim spotkaniu w poprzedniej kolejce. Z kolei Widzew mimo, że dobrze spisuje się w ofensywie to defensywa pozostawia naprawdę sporo do życzenia.

- Mecz meczowi nie jest równy i nie ma sensu sugerować się wynikami starć przeciwko Puszczy naszego i Widzewa. Nie wiemy jak potoczyłby się mecz, gdyby Puszcza utrzymała bezbramkowy remis do przerwy oraz jaki wynik padłby w Łodzi, gdyby Widzew nie stracił pierwszego gola

- ocenił szkoleniowiec Jagielloni Białystok, Adrian Siemieniec.

Żółto-Czerwoni muszą zatem być bardzo czujni i staranni w rozgrywaniu akcji, bo celność podań szwankowała nawet w wygranym 4:1 spotkaniu z beniaminkiem z Niepołomic.

Tuż po zakończeniu minionego sezonu, w którym Jagiellonia zajęła ostatecznie 14. pozycję niemal do końca zmuszona walczyć o utrzymanie, w kadrze białostockiego klubu doszło do poważnych zmian kadrowych. Odszedł przede wszystkim król poprzedniego sezonu - Marc Gual, który nadal będzie straszył w polskiej lidze tylko, że już w barwach Legii Warszawa. Z kolei do klubu przyszli tacy gracze jak: Adrian Dieguez, Jose Naranjo, Amifico Pululu, a ze zdegradowanej do 1. ligi Lechii Gdańsk defensywny pomocnik Jarosław Kubicki.