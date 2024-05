Ruch Chorzów spadnie? Tych piłkarzy należy zatrzymać w Ekstraklasie. Lista najlepszych kandydatów Jacek Czaplewski

Ruch Chorzów w przypadku błyskawicznego powrotu na zaplecze liczy się z odejściem czołowych piłkarzy. Oto najlepsi z najlepszych w kadrze. Bramkostrzelnym Danielem Szczepanem już zainteresował się Widzew Łódź. PAP, Zbigniew Meissner Zobacz galerię (7 zdjęć)

Ruch Chorzów robi co może, by jakimś cudem utrzymać ligę. Na finiszu rozgrywek walczy bardzo dzielnie, ale chyba zaczął trochę za późno. Niewykluczone więc, że zamiast całego zespołu w PKO Ekstraklasie zostaną tylko poszczególni piłkarze - przypisani od nowego sezonu do innych zespołów. Oto lista najlepszych kandydatów do transferów.