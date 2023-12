Jakub Kamiński, czyli były gracz Lecha Poznań nie opuści Wolfsburga. Niemiecki klub chce go odbudować i dać mu szansę

- Według lokalnej i wiarygodnej prasy związanej z Wolfsburgiem, wiosną klub będzie chciał odbudować Jakuba Kamińskiego i nie ma tematu sprzedania go czy wypożyczenia. Podczas zgrupowania w Portugalii ma dostać szansę w wyjściowej jedenastce VfL. [...]. W 31 meczach ligowych miał 4 gole i 3 asysty. Do tego sporo asyst drugiego stopnia i to takich które miały bardzo duży wpływ na powodzenie akcji. Jak na piłkarza prosto z Ekstraklasy - bardzo dobry sezon - napisał dziennikarz na platformie X.