Skrót meczu Radomiak Radom - Zagłębie Lubin 3:4. Hattrick Dawida Kurminowskiego. Gospodarze za późno wzięli się do odrabiania strat

Najciekawsze sytuacje z meczu Radomiak - Zagłębie

W 20. min goście już prowadzili. Marek Mróz zagrał do Kacpra Chodyny, ten spod końcowej linii podał do Dawida Kurminowskiego, któremu wystarczyło tylko dołożyć nogę, aby skierować piłkę do siatki. To było dziewiąte trafienie napastnika Zagłębia w tym sezonie. Siedem minut później mógł mieć dziesiąte, lecz główkując z kilku metrów nie trafił w bramkę.

Za chwilę było już 2:0 dla lubinian. Chodyna znowu popisał się asystą spod końcowej linii, a tym razem formalności – strzał głową do pustej bramki – dopełnił stoper Aleks Ławniczak.

Zawodnicy Zagłębia nie mieli dość i w 39. min podwyższyli prowadzenie. Mróz odebrał piłkę fatalnie spisującemu się Luisowi Machado, podał do Kurminowskiego, a ten precyzyjnym strzałem z 17 metrów pokonał Gabriela Kobylaka.