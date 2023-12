Jakub Kwiatkowski odchodzi z PZPN. To koniec pewnej ery w reprezentacji Polski

Jakub Kwiatkowski: Pożegnanie z PZPN i reprezentacją Polski

Póki co Polski Związek Piłki Nożnej nie potwierdził doniesień medialnych. Na stronie federacji wciąż widnieje nazwisko Jakuba Kwiatkowskiego wpisanie w rubryce rzecznik prasowy. Sprawa jego pożegnania jest jednak przesądzona, o czym we wtorek miał usłyszeć sam zainteresowany, ponoć kompletnie zaskoczony decyzją. Od dziennikarzy nie odbiera telefonów. Na tę chwilę został odsunięty od pełnienia obowiązków, bo tak zdecydowali prezes Cezary Kulesza i sekretarz generalny Łukasz Wachowski po konsultacjach z selekcjonerem Michałem Probierzem. Do uzgodnienia pozostały jedynie warunki rozstania.

Kwiatkowski przez ponad dziesięć lat odpowiadał za komunikację w PZPN i reprezentacji Polski podczas jej zgrupowań. Był z nią na Euro we Francji, Mundialu w Rosji, przełożonym z powodu pandemii Euro 2020, a także na zeszłorocznym Mundialu w Katarze, gdzie stanął po stronie liderów drużyny w głośnym sporze o premie z selekcjonerem Czesławem Michniewiczem. Z kolei w lipcu prawdziwą burzę wywołała odpowiedź na pytanie jednego z internautów, który pytał czy związek nie mógłby zadzwonić do Fernando Santosa, skoro media łączą go z przenosinami do Arabii Saudyjskiej. - Naprawdę myślisz, że nie próbujemy? - zapytał Kwiatkowski.