Jakub Piotrowski oświadczył się tuż po Euro 2024

Jakub Piotrowski oświadczył się podczas wakacji w Grecji

Te wakacje zapadną w ich pamięci prawdopodobnie do końca życia. Reprezentant kraju podczas wyprawy jachtem postanowił oświadczyć się swojej partnerce. Wiktoria Jankowska powiedziała "tak" , więc wkrótce kolejny z kadrowiczów zmieni swój status związku.

Śluby reprezentantów Polski przed Euro 2024

Adam Buksa wziął ślub tuż przed Euro 2024

Wkrótce wyjątkowa chwila czeka również Wojciecha Szczęsnego. Niedługo przyjdzie na świat jego drugie dziecko, co może mieć też związek z podjęciem decyzji, co do dalszych występów w reprezentacji Polski.