Jakub Piotrowski strzelił pięknego gola w meczu Łudogorec Razgrad - Fenerbahce Stambuł. Reprezentant Polski huknął z dystansu

Łudogorec - Razgrad: Gol Piotrowskiego na 1:0

W kadrze na rewanż znaleźli się obaj Polacy, ale tylko Piotrowski zaczął od początku w jedenastce Łudogorca. Na ławce Fenerbahce zobaczyliśmy Szymańskiego. Podobnie było dwa tygodnie temu w Stambule, kiedy po jego asyście padła ostatnia bramka - na 3:1.

Dziś w roli głównej wystąpił Piotrowski - przynajmniej przed przerwą. W 18 minucie środkowy pomocnik dał prowadzenie swojemu zespołowi. Oddał mocny strzał z dalekiej odległości. Piłka kopnięta z prawej nogi wpadła przy lewym słupku. Na reakcję nie było nawet czasu, toteż stojący między słupkami Dominik Livaković tylko się obejrzał za siebie.

- Ależ huknął Polak! Co za uderzenie. To się oglądało z przyjemnością - mówili na gorąco komentatorzy meczu w Viaplay.

Do tego meczu Fenerbahce uzbierało komplet trzech zwycięstw. Łudogorec walczył o drugie. Jeśli utrzyma wynik to jego strata do duńskiemu Nordsjaelland wyniesie tylko oczko.