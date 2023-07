Jan Urban po porażce Górnika Zabrze z Radomiakiem Radom: Nie pójdę teraz na łatwiznę i nie będę karać publicznie Daniela Bielicy

Jan Urban: To nie Radomiak grał tak dobrze, tylko my tak słabo

- Przede wszystkim szkoda, że taki mecz zaoferowaliśmy naszej publiczności na początek sezonu. Kibice oczekiwali innej gry, nie mówiąc o wyniku. Nie był to nasz dzień. Wiele rzeczy nie wyglądało jak powinno. Chcieliśmy zakłamać rzeczywistość, gdyż graliśmy składem z poprzedniego sezonu, a brakowało pięciu zawodników z podstawowego zestawienia. Musimy się uzbroić w cierpliwość do czasu, gdy będziemy mieć wszystkich zawodników do dyspozycji - stwierdził trener Górnika.

- Jeśli w trakcie meczu nie oddaje się celnego strzału, to trudno myśleć o wygranej. To też nie znaczy, że mamy pomagać rywalowi w strzelaniu bramek. Nie mamy zamiaru się oszukiwać i szukać jakiś dobrych momentów w naszej grze. Moim zdaniem to nie Radomiak tak dobrze grał w piłkę, tylko my tak słabo. Nie pójdę teraz na łatwiznę i nie będę karać publicznie Bielicy. On jest świadom tego, co zrobił. Trzeba go podbudować. Pamiętajmy, że pomógł w utrzymaniu Górnika z ekstraklasie - dodał Jan Urban (cytat za PAP).