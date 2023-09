Jarosław Skrobacz po meczu z Puszczą: Wyszliśmy z trudnej sytuacji i wyciągnęliśmy na 2:2, więc te odczucia muszą być pozytywne

PKO Ekstraklasa. Puszcza Niepołomice - Ruch Chorzów 2:2 (2:0)

Od kilku dni mówiło się, że mecz z Puszczą może przesądzić o losie Jarosława Skrobacza. W starciu beniaminków porażka z Puszczą najprawdopodobniej przesądziłyby o zakończeniu współpracy.

Po pierwszej połowie było blisko. Puszcza prowadziła po dwóch bramkach Łukasza Sołowieja. Po zmianie stron trafili Tomasz Swędrowski (mocnym uderzeniem z dystansu) i Michał Feliks w doliczonym czasie gry.

Jarosław Skrobacz, trener Ruchu Chorzów - Znów fajne widowisko dla publiczności. Myślę, że to, co stworzyliśmy w drugiej połowie, mogło się podobać. Nie ustrzegliśmy się błędów w pierwszej części. Wiedzieliśmy praktycznie wszystko o stałych fragmentach Puszczy i w sposób, który mieliśmy rozpracowany, tracimy bramkę. Drugi gol - znamy przepisy, z tym nie ma co dyskutować, tak się zdarza. Ta bramka do szatni, stracona jeszcze po powtórzonym karnym, pewnie niejedną drużynę by podłamała. W szatni też zastaliśmy mocno pochylone głowy i trzeba było dużo energii włożyć, żeby na drugą połowę wyjść z innym nastawieniem. Po przerwie byliśmy zespołem, który był w stanie zdominować rywala. Dążyliśmy do zdobycia bramek i możemy tylko ubolewać, że ten drugi gol nie padł wcześniej. Byłaby bardzo ciekawa końcówka i myślę, że ten mecz nie zakończyłby się remisem. Niemniej przegrywając 0:2, doprowadzenie do remisu w takich okolicznościach, w ostatnich sekundach, na pewno zasługuje na słowa uznania. Dziękuję zawodnikom za tę walkę i wiarę do końca.