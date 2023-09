Tomasz Tułacz po meczu z Ruchem: Złość to małe słowo, by wyrazić, co czuję. Niestety, znowu popełniamy kardynalny błąd

PKO Ekstraklasa. Puszcza Niepołomice - Ruch Chorzów 2:2 (2:0)

Po pierwszej połowie wydawało się, że Puszcza nie wypuści prowadzenie z rąk. Dwie bramki strzelił Łukasz Sołowiej - najpierw po dalekim wyrzucie z autu, a następnie z rzutu karnego. Jednak po zmianie stron beniaminek stracił dwie bramki i dwa punkty. Na listę strzelców wpisali się wówczas Tomasz Swędrowski i Michał Feliks w ostatniej akcji meczu.

Tomasz Tułacz, trener Puszczy Niepołomice: - Złość to małe słowo, by wyrazić, co czuję... Niestety, znowu popełniamy kardynalny błąd. Sposób gry w drugiej połowie to był błąd. Nikt nie zamierzał tak grać. Liczenie na to, że jakoś się przetrwa, nigdy się nie sprawdza. Chcieliśmy zejść trochę niżej, wpuścić Ruch, ale nie tak głęboko – wpuszczając tak głęboko, nawet o wyprowadzanie szybkich ataków było ciężko, bo dystans do bramki rywala jest większy i trudno przeprowadzić kontrę. Mam pretensje do zespołu. W ostatnich sekundach meczu trzeba zrobić wszystko, by wynik utrzymać. Znowu płacimy frycowe. Tak nie może być. W tej lidze to nie wybacza. Gdy się traci bramki w takich okolicznościach, to nawet pracując tak dobrze, jak do przerwy, niestety nie realizuje się celu.