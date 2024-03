Jest terminarz 29. kolejki PKO Ekstraklasy. W TVP Sport zobaczymy mecz Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

Mecz Legia - Śląsk w TVP. Cały terminarz 29. kolejki PKO Ekstraklasy

Legia ma za co rewanżować się Śląskowi. Jesienią przegrała z nim we Wrocławiu aż 0:4. Wszystkie bramki padły po przerwie. Widowisko śledziło prawie 40 tys. widzów i jest to do dzisiaj druga najwyższa frekwencja w sezonie.

29. kolejka przebiegnie według stałego schematu: dwa mecze w piątek, po trzy w sobotę i niedzielę oraz ostatni w poniedziałek o godz. 19:00. Ciekawie zapowiada się choćby spotkanie Rakowa Częstochowa z Górnikiem Zabrze czy Ruchu Chorzów z Widzewem Łódź.

Dwaj trenerzy PKO Ekstraklasy zdyskwalifikowani, ale w zawieszeniu